Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «железнодорожников» в матче против ЦСКА.

«Результат на самом деле не совсем ожидаемый. Я думал, что ЦСКА даст бой и не проиграет в этом матче. «Железнодорожники» порадовали именно своей игрой. Считаю, что они выглядели более целостно и конструктивно. Даже в первом тайме, когда «Локомотив» пропустил, преимущество все равно было у них. В концовке ЦСКА мог сравнять, но если брать всю игру, то не вызывает сомнений то, что «Локомотив» выиграл заслуженно. Несмотря на все изменения в составе и слухи, «железнодорожники» показали отличный футбол и заслуженно победили.

«Локомотив» - более сыгранная команда. Понятно, что в этом плане у них было преимущество. В ЦСКА есть перестроения, новые футболисты, и команда выглядит сыроватой. Да, они обыграли «Уфу», но против такого соперника, как «Локомотив», ничего не смогли противопоставить. У них были эпизоды, но «Локо» хорошо оборонялся, ребята друг друга страховали. У ЦСКА вышедшие Энджуке и Дзагоев все равно не смогли ничего сделать», - сказал Сенников.