Жемалетдинов: «Честно сказать, было неожиданно, что ЦСКА будет играть вторым номером»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Локомотив» (1:2) Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Второй тур подряд ты лучший игрок встречи. Куда вообще теперь все эти награды складывать?

- Дома на полочку.

- Опиши события этой игры. Насколько было неожиданно, что ЦСКА будет играть таким низким блоком, и вы будете столько мячей иметь?

- Честно сказать, было неожиданно, что они будут играть вторым номером. Думали, что будет открытая игра туда-обратно. Как мы вышли, сначала не ожидали. Потом приняли эту позицию и начали мяч контролировать.

- Много очень разговоров по поводу трансферной активности, связанной с «Локомотивом». Как сама команда на это реагирует?

- Стараемся меньше обсуждать, все-таки это не командные дела, а руководства клуба не клуба. У нас своя задача. Нужно просто выходить на поле и выигрывать каждый матч, вот и все.

- Красивый гол был забит. Опиши эту ситуацию. Как на этот удар решился, что здесь было самое важное?

- Наверное, стеночка с Федей, это был главный момент этого гола. Потом был сумбур, сумбур, мяч отскочил, я решил ударить в одно касание и попал в угол.

- Что в твоей игре изменилось в этом сезоне?

- Да, по сути, ничего, просто, наверное, побольше везения немного.

- Стал много играть, тебе доверяют. Наверное, уверенность появилась?

- Конечно, плодотворная работа, все из-за этого.

- Остаешься ли ты в «Локомотиве»?

- Конечно, в смысле остаюсь ли я? У меня контракт. Я в команде, вопросов даже нету.