Агент эквадорского игрока опроверг слухи по поводу интереса «Локомотива»

Совсем недавно журналист Адриано Савалли сообщал о заинтересованности московского «Локомотива» в покупке защитника «Тальяреса» Пьеро Инкапье. Но, уже спустя несколько часов агент футболиста опроверг всплывшие слухи.

«Информация относительно интереса «Локомотива» к моему клиенту – это неправда», - прокомментировал «Спорт-Экспрессу» агент Оскар Родригес.

Теперь эквадорский игрок наверняка продолжит карьеру в одном из топовых европейских чемпионатов. Как указывалось ранее, контракт Инкапье могут выкупить «Байер» или «Наполи», который уже сделал официальное предложение по защитнику.