ЦСКА проиграл «Локомотиву» пятый матч кряду, не помог даже чудо-гол Бистровича

В рамках второго тура чемпионата России сошлись московские клубы ЦСКА и «Локомотив».

Вот и первый топ-матч нового сезона. ЦСКА – «Локомотив» во втором туре – это не просто дерби. Это битва двух московских команд, переживающих перестройку. У «армейцев» опять неопытный главный тренер, у «железнодорожников» опять непонятные трансферные истории. Пришёл Томас Цорн и решил продать абсолютно всех лидеров. И если по ветеранам ещё получается понять хоть что-то, то чем же русскому немцу не угодил Дмитрий Баринов – загадка.

На фоне всех трансферных слухов о распродаже лидеров «Локо» и вероятном уходе Николы Влашича у ЦСКА, первый тур удалось выиграть обеим командам. Футболисты Николича после удаления переломили тульский «Арсенал», а подопечные Алексея Березуцкого с трудом сломили «Уфу». Обе победы – не тоненького, поэтому фаворита в московском дерби второго тура точно не было. Никто не хотел действовать с позиции силы.

Трусливый футбол, достойный встречи аутсайдеров РПЛ, три тысячи болельщиков наблюдали первые 18 минут. Ровным счётов ничего не предвещало изменения ситуации, но тут Бийол заработал рядовой стандарт. К мячу подошёл Кристиян Бистрович и ювелирным ударом отправил мяч в правую «девятку» с 27 метров. Гильерме дотянулся, задел мяч кончиками пальцев, но только перевёл его в перекладину, от которой сфера и оказалась в сетке – 1:0. Потрясающий по красоте гол от Бистровича.

Покажите этот штрафной Месси. Бистрович идеаааааааально закрутил в девять. pic.twitter.com/GYIeehQI1d — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 31, 2021

«Локомотив» ответил мгновенно. И опять же никакой остроты в наступлениях с игры, всё решил стандарт. Навес от правого угла поля нашёл Мурило, бразилец ловко скинул мяч к линии ворот, откуда Фёдор Смолов буквально внёс его в сетку – 1:1. Обменялись команды «стандартными» уколами, а далее всё вернулось в первоначальное русло. Буквально боялись атаковать обе команды, устраивая жёсткую рубку в центре поля. Только перед самым перерывом прошла классная передача Жемалетдинова на Камано, Франсуа с правого угла штрафной зарядил под перекладину, но попал как раз в неё.

Во втором тайме «Локо» добавил остроты. ЦСКА хотел сыграть в контроль мяча, но регулярно получал удары. То Мурило после углового опасно пробьёт, то Сильянов с острого угла пальнёт в живот Акинфееву, завершая долгую атаку «Локо». На исходе часа «красно-зелёный» гол всё-таки случился. Пас пяткой от Смолова не прошёл, но Куликов доставил мяч на Жемалетдинова, который готов был решать внутри штрафной. Рифат развернулся и пробил несильно, зато очень точно – 1:2.

Березуцкий тут же выпустил Дзагоева, Бохинена и Влашича – пошло атакующее дело у ЦСКА. Сначала, правда, Эджуке накрутил двоих и пробил в защитника. Отскок подобрал Чалов, на паузе уложил соперника, а затем не попал в угол. Марио Фернандес после передачи Николы Влашича пробил гораздо лучше, но хлёсткий удар русского бразильца парировал другой русский бразилец, защищавший ворота «Локомотива».

Неплохо ЦСКА надавил в концовке, но не хватило качественного завершения, а посему «Локомотив» увозит волевую победу. Уже пятый матч подряд «железнодорожники» обыгрывают ЦСКА во всех турнирах.