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Россия. Премьер-лига

ЦСКА проиграл «Локомотиву» пятый матч кряду, не помог даже чудо-гол Бистровича

31 Июля 2021 • 21:53 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Локомотив Москва
окончен
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В рамках второго тура чемпионата России сошлись московские клубы ЦСКА и «Локомотив».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
(1:0) Бистрович Кристиян 18'    
    22' Смолов Фёдор (1:1)
    60' Жемалетдинов Рифат (1:2)
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Дивеев Игорь Бийол Яка Тикнизян Наир   58'   68' (Влашич Никола (   68') Мухин Максим   23'   68' (Дзагоев Алан (   68') Чалов Фёдор   83' (Кучаев Константин (   83') Бистрович Кристиян   68' (Бохинен Эмиль (   68') Обляков Иван Ахметов Ильзат   56' (Эджуке Чидера (   56') Заболотный Антон
Запасные: Боков Данила Яковлев Владислав Васин Виктор Зайнутдинов Бактиёр Набабкин Кирилл Карпов Вадим
Гилерме Маринато Сильянов Александр Магкеев Станислав Мурило Серкейра   31' Рыбус Мацей Жемалетдинов Рифат   77' (Миранчук Антон (   77') Баринов Дмитрий   29' Куликов Даниил   42' Рыбчинский Дмитрий Смолов Фёдор Камано Франсуа   83' (Кастро Пабло (   83')
Запасные: Ненахов Максим Едвай Тин Зинович Кирилл Бабкин Сергей Савин Андрей Зе Луиш Жозе Живоглядов Дмитрий Лисакович Виталий Петров Максим Вячеславович Худяков Даниил
31 июля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Вот и первый топ-матч нового сезона. ЦСКА – «Локомотив» во втором туре – это не просто дерби. Это битва двух московских команд, переживающих перестройку. У «армейцев» опять неопытный главный тренер, у «железнодорожников» опять непонятные трансферные истории. Пришёл Томас Цорн и решил продать абсолютно всех лидеров. И если по ветеранам ещё получается понять хоть что-то, то чем же русскому немцу не угодил Дмитрий Баринов – загадка.

На фоне всех трансферных слухов о распродаже лидеров «Локо» и вероятном уходе Николы Влашича у ЦСКА, первый тур удалось выиграть обеим командам. Футболисты Николича после удаления переломили тульский «Арсенал», а подопечные Алексея Березуцкого с трудом сломили «Уфу». Обе победы – не тоненького, поэтому фаворита в московском дерби второго тура точно не было. Никто не хотел действовать с позиции силы.

Трусливый футбол, достойный встречи аутсайдеров РПЛ, три тысячи болельщиков наблюдали первые 18 минут. Ровным счётов ничего не предвещало изменения ситуации, но тут Бийол заработал рядовой стандарт. К мячу подошёл Кристиян Бистрович и ювелирным ударом отправил мяч в правую «девятку» с 27 метров. Гильерме дотянулся, задел мяч кончиками пальцев, но только перевёл его в перекладину, от которой сфера и оказалась в сетке – 1:0. Потрясающий по красоте гол от Бистровича.

 

«Локомотив» ответил мгновенно. И опять же никакой остроты в наступлениях с игры, всё решил стандарт. Навес от правого угла поля нашёл Мурило, бразилец ловко скинул мяч к линии ворот, откуда Фёдор Смолов буквально внёс его в сетку – 1:1. Обменялись команды «стандартными» уколами, а далее всё вернулось в первоначальное русло. Буквально боялись атаковать обе команды, устраивая жёсткую рубку в центре поля. Только перед самым перерывом прошла классная передача Жемалетдинова на Камано, Франсуа с правого угла штрафной зарядил под перекладину, но попал как раз в неё.

Во втором тайме «Локо» добавил остроты. ЦСКА хотел сыграть в контроль мяча, но регулярно получал удары. То Мурило после углового опасно пробьёт, то Сильянов с острого угла пальнёт в живот Акинфееву, завершая долгую атаку «Локо». На исходе часа «красно-зелёный» гол всё-таки случился. Пас пяткой от Смолова не прошёл, но Куликов доставил мяч на Жемалетдинова, который готов был решать внутри штрафной. Рифат развернулся и пробил несильно, зато очень точно – 1:2.

Березуцкий тут же выпустил Дзагоева, Бохинена и Влашича – пошло атакующее дело у ЦСКА. Сначала, правда, Эджуке накрутил двоих и пробил в защитника. Отскок подобрал Чалов, на паузе уложил соперника, а затем не попал в угол. Марио Фернандес после передачи Николы Влашича пробил гораздо лучше, но хлёсткий удар русского бразильца парировал другой русский бразилец, защищавший ворота «Локомотива».

Неплохо ЦСКА надавил в концовке, но не хватило качественного завершения, а посему «Локомотив» увозит волевую победу. Уже пятый матч подряд «железнодорожники» обыгрывают ЦСКА во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Nevr75
31 Июля 2021 в 23:04
Отличный матч, Локо не смотря на тревожную ситуацию и слухи вокруг клуба, показал приличную игру. Всех кого ругал в прошлом сезоне, сегодня играли очень даже неплохо (Рифат и Федя!!). Всех наших с Победой!!!
CERG
31 Июля 2021 в 22:40
Сайт стал напоминать записки сумасшедшего) Открываешь тут новости там новости, тут нажимаешь может выпадет можеь не выпадет, комменты есть а вроде и нет) Ну и главная фишка открываешь матчи а там список с матчами впллоть до австралийской лиги))
CERG
31 Июля 2021 в 22:40
Сайт стал напоминать записки сумасшедшего) Открываешь тут новости там новости, тут нажимаешь может выпадет можеь не выпадет, комменты есть а вроде и нет) Ну и главная фишка открываешь матчи а там список с матчами впллоть до австралийской лиги))
CERG
31 Июля 2021 в 22:40
Сайт стал напоминать записки сумасшедшего) Открываешь тут новости там новости, тут нажимаешь может выпадет можеь не выпадет, комменты есть а вроде и нет) Ну и главная фишка открываешь матчи а там список с матчами впллоть до австралийской лиги))
Don sangre
31 Июля 2021 в 22:24
Вот вам кони и паровозный день)))))
Element-22
31 Июля 2021 в 22:13
1) как открывать сообщения в своём профиле после этого ужасного обновления сайта? 2) почему не открывается ни одна новость недельной давности в архиве?
CERG
31 Июля 2021 в 22:36
Так много разных почему оставил бог на этом свете)..
ингерман
31 Июля 2021 в 22:09
ай походу береза недолго подержица за сиськи.. )))
Vladik1993-25
31 Июля 2021 в 22:05
С победой нас красно-зеленые!!!))))))
Дарт Уилфред
31 Июля 2021 в 21:58
Всех с победой! Марко Николич-цска. Счет в серии 5-0
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окончен Уфа 2:3 Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
окончен ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва 2.2 3.45 3.55
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