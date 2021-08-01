Бистрович: «Не будь у «Локомотива» второго гола, я думаю, что мы бы выиграли второй тайм»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович на клубном канале в YouTube рассказал о матче с «Локомотивом» (1:2), своем возвращении в команду и забитом мяче.

- Обидное поражение. Вроде сидели на чужих воротах весь второй тайм. Что не получилось?

- Ну да, всегда тяжело, когда проигрываешь такие большие матчи. Но у «Локомотива» опытная команда, игроки хорошо умеют контролировать мяч и игру. Мы на время сели ниже, чем следовало. Можно сказать, что у соперника с игры было не много моментов. У них вся опасность шла со стандартов.

- Было ощущение, что вы специально играли вторым номером, низко. Это установка?

- Мы играли чуть ниже и дали соперникам контролировать мяч, но как я сказал, они не создавали моменты. У нас оставались силы на второй тайм создавать прессинг. Не будь у «Локомотива» второго гола, я думаю, что мы бы выиграли второй тайм.

- Ты забил гол-красавец. Было много желающих бить штрафной. Почему бил именно ты?

- Я всегда с детства бил такие стандарты и угловые. В последние два-три года я очень много над этим работаю. Я специально пригласил тренера для таких ударов. Сейчас это получилось, но, к сожалению, это не было достаточно для команды.

- По поводу гола. Тебя в Интернете называли «пушка страшная». Знаешь, что это такое?

- Да, я знаю, что это. Могу сказать спасибо всем, кто меня так называл. Но еще раз скажу, если команда проигрывает, это не так важно.

- Ты вернулся после аренды. Сейчас у команды новый тренер. Что-то еще изменилось с того времени как ты ушел?

- Конечно, за полгода кое-что поменялось. Новые тренер и тренерский штаб. Есть некоторое ощущение, что что-то по-другому. Но я чувствую себя здесь практически как раньше.

- Сейчас открыто трансферное окно, ходит много слухов. Вообще есть информация по твоему будущему?

- Не могу об этом говорить. В этом месяце еще будут приходить и уходить игроки. Посмотрим, что будет.