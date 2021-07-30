Терёхин – о московском дерби: «Надеюсь увидеть футбол с большим количеством голов»

Известный в прошлом форвард Олег Терёхин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом.

«Ожидания у меня самые хорошие. Мне хочется увидеть интересный футбол с большим количеством голов, и я надеюсь, что увижу», - сказал Терёхин в интервью «Футболу России».

Также Олег Терёхин сделал свой прогноз на игру, подчеркнув, что ждёт от команд открытости и большого количества действий, направленных на атаку. Бывший футболист считает, что вполне вероятным является результативная ничья 2:2.

Дерби Москвы запланировано на 31 июля. Матч на трибунах стадиона смогут посмотреть до трёх тысяч зрителей.