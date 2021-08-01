Смолов: «Очень важно было победить»

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов в интервью пресс-службе клуба ответил на ряд вопросов по поводу выигранного у ЦСКА матча. Напомним, что игрок стал автором одного из двух забитых «железнодорожниками» мячей.

Смолов поделился мнением, что вторая волевая победа к ряду свидетельствует о прогрессе команды. «Очень важно было победить, играли на выезде. Хорошо, что дотерпели», - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

«Локомотив» пока идет безошибочно в российской Премьер-лиге. На прошлой неделе москвичам удалось без особых проблем одолеть тульский «Арсенал».