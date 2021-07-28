Мещеряков: «С кем-то расставаться – нормальная история»

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков озвучил свою позицию касаемо возможного ухода из московского клуба его лидеров.

В СМИ активно распространяется информация о том, что Томас Цорн предлагает клубам РПЛ услуги Крыховяка, Смолова, Миранчука, Живоглядова и Баринова.

«Надеюсь, все возможные действия осуществляются руководством «Локомотива» исключительно в рамках разработанной стратегии клуба с учётом его бюджетных и финансовых возможностей», - сказал Мещеряков в общении с «РБ Спортом».

Экс-председатель совета директоров «железнодорожников» не видит ничего криминального в том, что клуб может выставить своих лидеров на продажу: «С кем-то расставаться – нормальная история. Но это должно быть в интересах клуба».

Ранее мнением о сложившейся ситуации поделился Игорь Чугайнов.