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Россия. Премьер-лига

ЦСКА презентовал промо к дерби с «Локомотивом» видео

29 Июля 2021 • 22:03 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.37 2.95
31.07 20:00
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ЦСКА готовится к предстоящему матчу второго тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Армейцы» порадовали своих фанатов ещё одним креативным видеороликом в преддверии центральной встречи второго тура первенства России. В нём 19-летний полузащитник Максим Мухин останавливает игрушечным конём детский паровоз.

В конце видеоряда появляется надпись «Новый сезон – новые игрушки», тем самым авторы намекают на то, что хавбек перешёл в ряды ЦСКА именно из «Локомотива».

Встреча двух вышеназванных московских команд состоится в субботу, 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Максим Мухин
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