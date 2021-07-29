ЦСКА готовится к предстоящему матчу второго тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Армейцы» порадовали своих фанатов ещё одним креативным видеороликом в преддверии центральной встречи второго тура первенства России. В нём 19-летний полузащитник Максим Мухин останавливает игрушечным конём детский паровоз.

В конце видеоряда появляется надпись «Новый сезон – новые игрушки», тем самым авторы намекают на то, что хавбек перешёл в ряды ЦСКА именно из «Локомотива».

Встреча двух вышеназванных московских команд состоится в субботу, 31 июля.