Березуцкий назвал причину отсутствия Дзагоева в стартовом составе

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил пресс-службе клуба на ряд вопросов, относящихся к последнему матчу команды в российской Премьер-лиге с «Локомотивом». Напомним, что «армейцы» минимально уступили сопернику, забив первыми.

Наставник затронул тему физической готовности футболистов, сказав, что Влашич готов принимать участие в играх, хоть он только недавно вылечился от травмы. Также Березуцкий поделился, почему Дзагоев появился на поле только во втором тайме. «Это не тактическое решение. Все исключительно зависит от Алана, его здоровья», - сообщил российский специалист.

К тому же, тренер назвал возможные причины поражения. По его словам, подопечным моментами не хватало конструктива, особенно в начальной стадии атак.