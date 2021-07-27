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Россия. Премьер-лига

Агент Мурило прокомментировал слухи о распродаже игроков в «Локомотиве» эксклюзив

27 Июля 2021 • 23:53 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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Агент защитника «Локомотива» Мурило Лукас Минейро отреагировал на инсайдерскую информацию журналиста Нобеля Арустамяна о том, что в команде «железнодорожников» готовится масштабная распродажа игроков из-за финансовых проблем в клубе.

- Мой клиент был предложен другим командам? Первый раз слышу об этом. Могу сказать, что никаких предложений по Мурило к нам не поступало, - заявил Лукас Минейро в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

24-летний бразилец играет на «РЖД Арене» с лета 2019 года, его трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро. В текущем сезоне Мурило дважды выходил на поле в официальных матчах.

Ольга Ермакова

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Локомотив Москва Мурило Трансферы футбола - лето 2021 Лукас Минейро
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