Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Масалитин: «После поражения положительных выводов не будет ни у «Локомотива», ни у ЦСКА» эксклюзив

30 Июля 2021 • 16:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.40 3.05
31.07 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» против «Локомотива» в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Честно сказать, ожидания тревожные. Единственный плюс для ЦСКА, у «Локомотива» какие-то внутренние проблемы начинаются. Возможно, этот фактор будет в пользу ЦСКА. А так, будем смотреть и болеть. Посмотрим, как будут развиваться события.

В этой ситуации проигрывать никто не хочет. Если команда проиграет, будут сделаны определенные выводы, особенно у «Локомотива»: почему распродают лидеров команды. Для ЦСКА поражение положительных эмоций не добавит. Понятно, что все спишут на перестройку, на то, что тренер молодой. Не хотелось бы всех этих оправданий, а хотелось бы более внятной игры. Понятно, что если «армейцы» уступят, то вновь начнутся разговоры, что команде нужен другой тренер. Поэтому после поражения положительных выводов не будет ни у одной, ни у другой команды. И те, и другие будут играть на победу, а там уже как распорядится судьба. Ну и как футболисты будут распоряжаться своими моментами. Я думаю, что моменты будут созданы, а как они будут реализованы, зависит от игроков», - сказал Масалитин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.07  19:00 Крылья Советов ... Спартак Москва 4.75 3.75 1.82
30.07  19:00 Арсенал Тула ... Рубин
31.07  17:30 Уфа ... Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Шальке»: «Локомотив» интересовался Маскарелем, но дальше дело не пошло»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Никто не может понять, что происходит в «Локомотиве». Цорн устраивает ковровую бомбардировку»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Безуглов назначен главным врачом ЦСКА
16:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Зенит» является явным фаворитом матча с «Ростовом»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Федун назвал слухи о покупке «Вулверхэмптона» «сказками»
15:53 · Россия. ФНЛ
Президент «Велеса» - о подписании Тарасова: «Он приходит не за деньгами, а за игрой»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о количестве болельщиков на матче «Крылья Советов» - «Спартак»: «Пустили 500, пускайте и 5000»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Терёхин – о московском дерби: «Надеюсь увидеть футбол с большим количеством голов»
14:29 · Россия. Премьер-лига
На дерби ЦСКА и «Локомотива допустят до 3 тысяч болельщиков
14:17 · Россия. Премьер-лига
Чистяков – работе с Карпиным: «Могу вспомнить только положительные моменты»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Чистяков поделился ожиданиями от нового сезона
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» не договорился со «Спартаком» по трансферу Педро Роши
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» готов заплатить 8 млн евро за полузащитника, которым интересуется «Спартак»
12:49 · Россия. Премьер-лига
«BetBoom Арена» – новая глава в истории «Уфы». Ставки и коэффициенты на первую домашнюю игру сезона
12:47 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Крылья Советов» - «Спартак»
Все новости