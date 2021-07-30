Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» против «Локомотива» в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Честно сказать, ожидания тревожные. Единственный плюс для ЦСКА, у «Локомотива» какие-то внутренние проблемы начинаются. Возможно, этот фактор будет в пользу ЦСКА. А так, будем смотреть и болеть. Посмотрим, как будут развиваться события.

В этой ситуации проигрывать никто не хочет. Если команда проиграет, будут сделаны определенные выводы, особенно у «Локомотива»: почему распродают лидеров команды. Для ЦСКА поражение положительных эмоций не добавит. Понятно, что все спишут на перестройку, на то, что тренер молодой. Не хотелось бы всех этих оправданий, а хотелось бы более внятной игры. Понятно, что если «армейцы» уступят, то вновь начнутся разговоры, что команде нужен другой тренер. Поэтому после поражения положительных выводов не будет ни у одной, ни у другой команды. И те, и другие будут играть на победу, а там уже как распорядится судьба. Ну и как футболисты будут распоряжаться своими моментами. Я думаю, что моменты будут созданы, а как они будут реализованы, зависит от игроков», - сказал Масалитин.