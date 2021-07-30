Безуглов назначен главным врачом ЦСКА

Эдуард Безуглов назначен главным врачом московского ЦСКА. Соответствующее заявление сделано посредством официального сайта «армейцев».
Специалиста заявят на российский чемпионат, и он сможет присутствовать на скамейке клуба уже во время ближайшего матча ЦСКА с «Локомотивом» в рамках второго тура РПЛ.
ЦСКА поприветствовал Безуглова и пожелал тому эффективной и успешной работы в клубе.
Ранее стало известно, что ЦСКА распустит медицинский штаб команды и назначит главным врачом специалиста из сборной России, коим и являлся Эдуард Безуглов.
Матч ЦСКА и «Локомотива» пройдет 31 июля.