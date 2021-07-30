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Россия. Премьер-лига

Безуглов назначен главным врачом ЦСКА

30 Июля 2021 • 17:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.45 3.40 3.05
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Эдуард Безуглов назначен главным врачом московского ЦСКА. Соответствующее заявление сделано посредством официального сайта «армейцев».

Специалиста заявят на российский чемпионат, и он сможет присутствовать на скамейке клуба уже во время ближайшего матча ЦСКА с «Локомотивом» в рамках второго тура РПЛ.

ЦСКА поприветствовал Безуглова и пожелал тому эффективной и успешной работы в клубе.

Ранее стало известно, что ЦСКА распустит медицинский штаб команды и назначит главным врачом специалиста из сборной России, коим и являлся Эдуард Безуглов.

Матч ЦСКА и «Локомотива» пройдет 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Сборная России Эдуард Безуглов РПЛ
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