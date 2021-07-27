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Россия. Премьер-лига

Смородская негативно высказалась о политике нынешнего руководства «Локомотива»

27 Июля 2021 • 22:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
2.40 3.40 2.95
31.07 20:00
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила своё мнение насчет появившейся информации о возможной распродаже в московском клубе. Напомним, что журналист Нобель Арустамян поделился слухами по поводу возможных перемен внутри команды.

«Я в шоке от этой истории. Если она окажется правдой, это только подтвердит мои опасения, что руководство «Локомотива» делает – Бог знает, что. А кем они играть то будут?» - цитирует слова бывшего президента «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

Смородская была президентом московского клуба в период с 2010 по 2016 год. За это время москвичи лишь однажды становились чемпионом российской Премьер-лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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Комментарии (1)
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Don sangre
27 Июля в 22:55
Именно она и развалила Локо!
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