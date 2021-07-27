Смородская негативно высказалась о политике нынешнего руководства «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила своё мнение насчет появившейся информации о возможной распродаже в московском клубе. Напомним, что журналист Нобель Арустамян поделился слухами по поводу возможных перемен внутри команды.

«Я в шоке от этой истории. Если она окажется правдой, это только подтвердит мои опасения, что руководство «Локомотива» делает – Бог знает, что. А кем они играть то будут?» - цитирует слова бывшего президента «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

Смородская была президентом московского клуба в период с 2010 по 2016 год. За это время москвичи лишь однажды становились чемпионом российской Премьер-лиги.