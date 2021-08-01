Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Тарханов: «Результат всегда справедливый, хотя ЦСКА мог спасти ничью» эксклюзив

01 Августа 2021 • 14:39 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Локомотив Москва
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча второго тура РПЛ, в котором «армейцы» уступили на своём поле «Локомотиву».

«Я никакого результата изначально не ждал, просто смотрел, как команды играют. Вполне могла быть и ничья, потому что концовку ЦСКА провёл достаточно хорошо. Когда вышли вместе Влашич, Дзагоев, Энджуке, то команда стала активно атаковать. А так, полтора тайма преимущество было у «Локомотива». Но это происходило из-за того, что у «армейцев» не было выхода из обороны в атаку. Оборонялись они вроде бы неплохо, но выходить вперёд через центральную зону не получалось. А когда у ЦСКА произошли замены, то игра сразу поменялась, и «армейцы» имели моменты, чтобы забить. Но результат всегда справедливый, хотя ЦСКА мог спасти ничью», - сказал Тарханов.

Обновление через: 60 сек.
Обновить
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.08  17:30 Урал ... Нижний Новгород
01.08  20:00 Краснодар ... Химки
01.08  20:00 Ростов ... Зенит 6.6 4.3 1.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Августа
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Нижний Новгород»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:46 · Россия. Премьер-лига
Хацкевич: «Шевченко не будет рассматривать варианты из РПЛ»
15:22 · Россия. ФНЛ
«Черноморец» получит третье техническое поражение кряду из-за карантина
14:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Результат всегда справедливый, хотя ЦСКА мог спасти ничью» эксклюзив
14:25 · Россия. Премьер-лига
«Байер» в последний момент может отказаться от трансфера Азмуна слухи
13:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Промес и Ларссон – игроки чуть ниже среднего уровня»
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не будет обращаться в экспертную комиссию из-за судейства в игре с «Динамо»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий назвал причину отсутствия Дзагоева в стартовом составе
11:33 · Россия. Премьер-лига
Салихова поделилась мнением, кто должен заменить Карпина в случае провала в сборной
10:40 · Россия. Премьер-лига
Витория обратился к болельщикам «Спартака» после дебютной победы
10:26 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «Не будь у «Локомотива» второго гола, я думаю, что мы бы выиграли второй тайм»
10:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сделал предложение по нападающему олимпийской сборной Бразилии слухи
09:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Не знаю, что Карпин будет делать с командой «Ростова» эксклюзив
09:18 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Очень важно было победить»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» в отличие от «Зенита» недооценки «Химок» уже не допустит»
Все новости