Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча второго тура РПЛ, в котором «армейцы» уступили на своём поле «Локомотиву».

«Я никакого результата изначально не ждал, просто смотрел, как команды играют. Вполне могла быть и ничья, потому что концовку ЦСКА провёл достаточно хорошо. Когда вышли вместе Влашич, Дзагоев, Энджуке, то команда стала активно атаковать. А так, полтора тайма преимущество было у «Локомотива». Но это происходило из-за того, что у «армейцев» не было выхода из обороны в атаку. Оборонялись они вроде бы неплохо, но выходить вперёд через центральную зону не получалось. А когда у ЦСКА произошли замены, то игра сразу поменялась, и «армейцы» имели моменты, чтобы забить. Но результат всегда справедливый, хотя ЦСКА мог спасти ничью», - сказал Тарханов.