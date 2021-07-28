Полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком активно интересуется «Краснодар». «Быки» начали переговоры c поляком, однако руководство клуба в шоке от внушительного денежного запроса игрока, сообщает «Спорт-Экспресс».

Крыховяк присоединился к московскому «Локомотиву» в июле 2019 года. За это время футболист провел 109 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 15 голевых передач. Нынешнее соглашение поляка c клубом рассчитано до конца июня 2022 года. Он за свою карьеру успел поиграть за такие клубы, как: «Бордо», «Реймс», «Нант», «Севилья», «Пари Сен-Жермен» и «Вест Бромвич Альбион».

Также Крыховяк активно вызывается в сборную Польши, где отыграл 82 матча и забил четыре мяча.