Распродажа и развал или обновление для лучшей жизни: Зачем «Локомотив» хочет расстаться с половиной состава

Во вторник в отечественных СМИ появилась информация, что «Локомотив» пытается пристроить группу своих игроков в другие клубы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в причинах.

Во вторник разные источники распространили информацию о том, что Томас Цорн обзванивает отечественные клубы и пытается пристроить целую группу футболистов. Многие поспешили чуть ли не похоронить «Локомотив», однако всё это выглядит не так однозначно. Кого Цорн якобы предлагал другим командам? По разным данным, в этот список вошли Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло, Мурило и Дмитрий Живоглядов.

На самом деле, если смотреть на этот список с холодной головой, то кое-что кажется логичным.

Проще всего объяснить попадание Живоглядова. Ему 27 лет, он не показывает футбол какого-то высокого уровня. При этом «Локомотив» этим летом купил на позицию правого защитника 22-летнего Максима Негахова и подтягивает к основе 20-летнего Антона Сильянова. В этой ситуации необходимости в Живоглядове нет.

Смолов и особенно Крыховяк – важные игроки для «Локомотива» и продолжают давать результат. Однако обоим уже 31 год, а следующим летом у них завершаются контракты. Сейчас «Локомотив» и должен принять решение, нужны ему ветераны или нет. Если Смолова и Крыховяка не видят в команде на будущее, то подписывать новые контракты с ними не надо и лучше их продать сейчас или зимой, когда ещё можно успеть выручить хоть какие-то средства. Правда, сам Смолов, по слухам, хотел бы поиграть в МЛС, так что вряд ли можно ожидать его трансфера.

Нахождение Пабло в этом списке удивляет больше, ведь его купили только прошлой зимой. Однако тут логику также можно найти. Бразильцу 30 лет, поэтому ждать от него прогресса не стоит. Пабло был хорошим вариантом, чтобы залатать дыру в центре обороны. Однако сейчас «железнодорожники» приобрели 25-летнего Тина Едвая, который будет играть на той же позиции. Хорват наверняка будет выходить в основном составе, то есть замена есть.

Будущее Пабло в любом случае связано с Мурило. Сейчас в «Локомотиве» всего три профильных центральных защитника, и это мало на целый сезон. Однако в ситуации с лимитом это роскошь – держать на скамейке иностранца. Вполне логичным будет решение избавиться от одного иностранца и заменить его россиянином. Вопрос только в том, есть ли он на карандаше у «Локомотива».

Ещё больше удивляет присутствие в списке Миранчука, Баринова и Мурило. Они все в расцвете сил и важны для команды. Однако продажа любого действительно сможет увеличить бюджет «Локомотива», в том числе для усиления состава. Продать лидера за большие деньги и заменить его несколькими молодыми футболистами с потенциалом – это нормальная экономическая сделка. При этом едва ли речь идёт о продаже всей троицы сразу, а вот отпустить кого-то одного – это было бы понятно.

Вряд ли «Локомотив» хочет продать всех игроков из списка, но вот расстаться с кем-то вполне может. Сейчас клуб, скорее всего, просто собирает предложения, чтобы понять, кого можно отпустить и на каких условиях.

Смущает в этой ситуации лишь один момент. «Локомотив» уже начал сезон, Марко Николич провёл предсезонку, у него есть какие-то планы на игроков. Сейчас может получиться ситуация, что он вот-вот окажется с другим составом, что может негативно повлиять на результаты. Цорн ранее подобную операцию проводил в «Спартаке», когда Олегу Кононову пришлось по ходу сезона внедрять целую группу новичков, и ничем хорошим это не закончилось.

В целом паниковать поклонникам «Локомотива» пока не надо, так как вряд ли речь идёт о тотальной распродаже команды. Однако повод расстроиться есть: если в клубе затеяли некую перестройку, то о месте в топ-2 можно забыть, и даже в еврокубки попасть будет сложно.