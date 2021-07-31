Бубнов спрогнозировал результат дерби ЦСКА - «Локомотив»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Локомотивом».

«Прогноз: 1:0. Рискну поставить на ЦСКА, у которого впереди есть Дзагоев и Влашич, способные решить исход встречи в индивидуальном плане», - передает слова эксперта Sportbox.

Московское дерби состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи запланировано на 20:00 по местному времени. Читать подробную текстовую трансляцию можно на Liveresult.ru.

В первом туре «армейцы» отпраздновали победу над «Уфой» (1:0), а «железнодорожники» обыграли тульский «Арсенал» (3:1).