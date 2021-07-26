Дриусси ушёл из «Зенита»

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26 Июля 2021, 17:33,
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Аргентинский форвард Себастьян Дриусси реализовал возможность выкупа своего контракта у клуба.
О факте ухода 25-летнего южноамериканца официально сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых» на клубном сайте. Себастьян Дриусси провёл в рядах «Зенита» четыре года.
За период выступлений в команде с берегов Невы Дриусси успел трижды стать чемпионом России, добился триумфа в Кубке России и дважды становился победителем национального Суперкубка.
У форварда за спиной 138 проведённых матчей за «Зенит», в которых он отметился 25 мячами и 28 результативными передачами.
Предполагается, что Дриусси продолжит карьеру в североамериканской лиге МЛС.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
Кому он в МЛС нужен? Разве что во второй дивизион пойдёт... Показательно, что и в Европе никому не упал.
и скатертью дорога