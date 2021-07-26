Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Дриусси ушёл из «Зенита»

26 Июля 2021, 17:33,

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси реализовал возможность выкупа своего контракта у клуба.

О факте ухода 25-летнего южноамериканца официально сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых» на клубном сайте. Себастьян Дриусси провёл в рядах «Зенита» четыре года.

За период выступлений в команде с берегов Невы Дриусси успел трижды стать чемпионом России, добился триумфа в Кубке России и дважды становился победителем национального Суперкубка.

У форварда за спиной 138 проведённых матчей за «Зенит», в которых он отметился 25 мячами и 28 результативными передачами.

Предполагается, что Дриусси продолжит карьеру в североамериканской лиге МЛС.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
26 Июля 2021, 19:56

Кому он в МЛС нужен? Разве что во второй дивизион пойдёт... Показательно, что и в Европе никому не упал.

1
Валерий Валерий
26 Июля 2021, 18:11

и скатертью дорога

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши  
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола