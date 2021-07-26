Дриусси ушёл из «Зенита»

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси реализовал возможность выкупа своего контракта у клуба.

О факте ухода 25-летнего южноамериканца официально сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых» на клубном сайте. Себастьян Дриусси провёл в рядах «Зенита» четыре года.

За период выступлений в команде с берегов Невы Дриусси успел трижды стать чемпионом России, добился триумфа в Кубке России и дважды становился победителем национального Суперкубка.

У форварда за спиной 138 проведённых матчей за «Зенит», в которых он отметился 25 мячами и 28 результативными передачами.

Предполагается, что Дриусси продолжит карьеру в североамериканской лиге МЛС.