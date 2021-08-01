Второе домашнее поражение «Ростова»: «Зенит» намекнул Карпину на сложности совмещения

В матче второго тура РПЛ сошлись «Ростов» и «Зенит».

Главный тренер сборной России против чемпиона России. Красивая вывеска была на матче в Ростове. Правда, Валерий Карпин всю неделю мелькал на первых полосах газет, собирал тренерский штаб сборной России, фотографировался в новой форме, раздавал интервью. Было ли время подготовить «Ростов» к матчу с «Зенитом»? Очень вряд ли. Поэтому команда Сергея Семака даже к гостевому матчу подходила фаворитом.

«Ростов» начал сезон с домашнего поражения от «Динамо», да и вообще «успехи» южной команды под руководством Карпин очень сомнительные (особенно в сравнении с Бердыевым), но это уже совсем другой вопрос. «Зенит» приехал с твёрдым желанием победить и подлить масла в огонь к назначению Карпина главным тренером сборной России, совмещению и слабому «Ростову». В основе вышла пара форвардов Азмун – Дзюба, хотя первого чуть не продали в «Байер» на неделе, а второго упрекают в ужасной форме.

На первой же минуте чуть не пропустил «Зенит» Терентьев от лицевой линии протолкнул мяч на Алмквиста, а швед из вратарской пробил мимо цели. Пара Терентьев – Алмквист вообще отлично взаимодействовала и создала немало неприятных минут питерской обороне, ударов в створ у «Ростова» так и не было. «Зенит» же атаковал конкретнее. Ерохин регулярно оказывался на острие – первый момент загубил, в падении пробив выше ворот, а вот на исходе получаса игры был точен.

Кузяев на правом краю спокойно осмотрелся и навесил в центр штрафной площади, где Ерохин перевисел Терентьев и кивнул под штангу – 0:1. Прошло всего пять минут, а «Зенит» уже вёл в два мяча. Сердар Азмун заработал (опередил Бабурина на отскоке) и реализовал пенальти, разбросав по разным углам голкипера и мяч – 0:2. В этот момент трибуны задавались вопросом: а почему Бабурин в воротах, а не Песьяков. Реваншистские настроения не сработали.

В компенсированное к первому тайму время «Ростов» в игру вернулся. Ловрен наступил на ногу Комличенко, помешав тому выпрыгнуть, зоркий VAR усмотрел нарушение, а Мешков в итоге указал на «точку». Второй пенальти в тайме тоже был уверенно реализован, отличился Николай Комличенко – 1:2. Игра после перерыва будто скопировала первую половину первого тайма – только нервная борьба, футбола практически не было. Хоть какой-то момент создали Дзюба с Кузяевым. Артём скинул на Далера, а тот мощно пробил метров с 10, но был сблокирован защитником.

Все вопросы по победителю за 15 минут до конца матч снял Вендел. Ерохин на дуге штрафной оставил мяч бразильцу, а тот по дуге пробил под перекладину. Бабурин не сумел толково среагировать на удар – 1:3. Хозяева не сдались, обеспечили нервную концовку. Неудачный вынос после углового поймал Кирилл Фольмер. Пробил в касание, а подставленная нога Осипенко дезориентировала Кержакова – 2:3.

На этом силы «Ростова» закончились, а питерцы на пятой компенсированной минуте добили соперника четвёртым голом - это Александр Ерохин воспользовался передачей Сутормина и отсутствием южной обороны. Второй домашний матч на старте сезона проиграла команда главного тренера сборной России. А «Зенит» Сергея Семак ещё не играл в Санкт-Петербурге, но оба выезда завершил победой.