«Ростов» арендовал Щетинина

Нападающий «Зенита» Кирилл Щетинин продолжит карьеру в составе команды Валерия Карпина.

«Ростов» арендовал у чемпионов России молодого 19-летнего нападающего, о чём оповестил официальный твиттер-аккаунт «сине-бело-голубых».

Кирилл Щетинин продолжит сезон в Ростове-на-Дону.



Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе нападающего до конца сезона на правах аренды: — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 26, 2021

Сообщается, что игрок атаки будет выступать за ростовчан до конца сезона 2021/2022.

Щетинин является воспитанником «Локомотива». За «Зенит» он выступает с 2019 года. У нападающего 32 проведённых поединка за молодёжную команду, в которых он отличился 4 голами и 9 результативными передачами.

Любопытно, что в следующем туре Тинькофф РПЛ «Ростов» примет на своём поле именно «Зенит».