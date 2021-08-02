Лепёхин высказался о матче между «Ростовом» и «Зенитом» в РПЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на победу команды над «Ростовом» Валерия Карпина в матче второго тура российского чемпионата.

«Результат по делу, четыре забитых мяча, команда вынуждала «Ростов» ошибаться в обороне. И в атаке «Зенит» не дал сопернику создать практически ничего», - сказал Лепёхин в интервью «Футболу России».

Также экс-футболист отметил важность укрепления состава для «Зенита» накануне очередного выступления команды в Лиге чемпионов. По его мнению, текущего состава питерцев недостаточно для навязывания достойного уровня конкуренции потенциальным соперникам по европейскому турниру.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 4:2. Дублем в составе «сине-бело-голубых» отметился полузащитник Александр Ерохин.