Форвард «Герты» Матеус Кунья, который на данный момент пребывает в расположении олимпийской сборной Бразилии в Токио, попал в сферу интересов «Зенита».

Более того, россияне предложили руководству немецкого клуба 25 миллионов за 22-летнего нападающего, об этом сообщает издание Goal. В Кунье питерцы видят усиление под предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов. Впрочем, сам футболист ранее заявлял о желании попробовать свои силы в чемпионатах Испании или Англии.

В минувшем сезоне Матеус принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых сумел забить 7 голов и оформить 4 ассиста. На Олимпиаде его статистика тоже выглядит внушающей – 2 мяча и одна результативная передача.