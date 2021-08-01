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Россия. Премьер-лига

«Зенит» сделал предложение по нападающему олимпийской сборной Бразилии слухи

01 Августа 2021 • 10:02 Комментировать
Ростов
...
Зенит
6.60 4.30 1.55
Через 9 ч. 8 мин.
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Форвард «Герты» Матеус Кунья, который на данный момент пребывает в расположении олимпийской сборной Бразилии в Токио, попал в сферу интересов «Зенита».

Более того, россияне предложили руководству немецкого клуба 25 миллионов за 22-летнего нападающего, об этом сообщает издание Goal. В Кунье питерцы видят усиление под предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов. Впрочем, сам футболист ранее заявлял о желании попробовать свои силы в чемпионатах Испании или Англии.

В минувшем сезоне Матеус принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых сумел забить 7 голов и оформить 4 ассиста. На Олимпиаде его статистика тоже выглядит внушающей – 2 мяча и одна результативная передача.


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Евро-Футбол.Ру,
Герта Зенит Матеус Кунья Трансферы футбола - лето 2021
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