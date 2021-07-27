Азмун поднялся на 15-ю строчку лучших бомбардиров в истории «Зенита»

Сердар Азмун в первом туре Тинькофф РПЛ отличился в ворота «Химок», это его 54-й гол в составе петербуржского клуба. Тем самым иранский форвард опередил Бориса Чухлова и оказался на 15-м месте в списке лучших бомбардиров клуба, сообщает официальный сайт команды. Первенство в этом рейтинге всё ещё принадлежит Александру Кержакову c 163 голами.

В «Зенит» Азмун перешёл в 2019 году из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. За это время игрок отыграл за петербургскую команду 85 матчей, забил 54 мяча и отдал 19 результативных передач.

Следующий матч «Зенит» проведёт 1 августа с командой «Ростов», где Сердар сможет улучшить свои индивидуальные показатели.