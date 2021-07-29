Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Сердара Азмуна из питерского клуба.

«Безусловно, Азмун - ключевой игрок «Зенита». Более того, во многом и тактика выстраивается вокруг этого футболиста. Это скорее человеческое отношение, когда Семак говорит о том, что клуб отпустит Азмуна, если тот захочет. Но для команды, особенно сейчас, это будет серьезная потеря, конечно.

В случае ухода Азмуна, вполне возможно, что «Зениту» придется полностью перестраиваться. Сейчас их схема даёт результат, пусть на уровне Российской Премьер-лиги. Возможно, будет приобретен футболист подобного плана, если Сердар все-таки покинет команду. В таком случае перестраиваться не нужно будет. Если такой игрок уходит, то там целый отдел к этому готовится. Я надеюсь, что будет просто адекватная замена Азмуну, если он покинет команду», - сказал Игонин.