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Россия. Премьер-лига

Игонин: «В случае ухода Азмуна «Зениту» придётся полностью перестраиваться» эксклюзив

29 Июля 2021 • 15:52 Комментировать
Ростов
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Зенит
5.80 4.15 1.57
01.08 20:00
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Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Сердара Азмуна из питерского клуба.

«Безусловно, Азмун - ключевой игрок «Зенита». Более того, во многом и тактика выстраивается вокруг этого футболиста. Это скорее человеческое отношение, когда Семак говорит о том, что клуб отпустит Азмуна, если тот захочет. Но для команды, особенно сейчас, это будет серьезная потеря, конечно.

В случае ухода Азмуна, вполне возможно, что «Зениту» придется полностью перестраиваться. Сейчас их схема даёт результат, пусть на уровне Российской Премьер-лиги. Возможно, будет приобретен футболист подобного плана, если Сердар все-таки покинет команду. В таком случае перестраиваться не нужно будет. Если такой игрок уходит, то там целый отдел к этому готовится. Я надеюсь, что будет просто адекватная замена Азмуну, если он покинет команду», - сказал Игонин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Июля в 16:36
ай думаю туц брат-суперзина уже давно полную раскладку прикинул.. )))
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