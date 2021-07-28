Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Селюк: «Не думаю, что «Зенит» найдёт нападающего лучше Азмуна»

28 Июля 2021 • 17:36 Комментировать
Ростов
...
Зенит
5.80 4.15 1.57
01.08 20:00
1000 рублей бесплатная ставка

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном отъезде нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в Европу.

«На Азмуна есть спрос, он хороший футболист. Для больших клубов, возможно, он не так раскручен. Хотя он забивной нападающий. Он хорошо делает свою работу. Не думаю, что продав Азмуна, «Зенит» найдёт и купит нападающего лучше», - подчеркнул Селюк в беседе с изданием «Спорт День за Днём».

По мнению агента, чемпионам РПЛ будет правильнее сохранить иранца в своих рядах, поскольку он хорошо адаптирован в реалиям российского футбола.

На сегодняшний день трансферная стоимость Сердара Азмуна равна 23 миллионам евро. В его подписании заинтересованы «Рома» и «Байер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Селюк Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
28 Июля в 17:48
кхе кхе...разумное толкование ситуации...))) дайти Азмуну болши пряникав...)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Не думаю, что «Зенит» найдёт нападающего лучше Азмуна»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, когда Барриос вернётся на поле
16:57 · Россия. Премьер-лига
Бывший судья РПЛ получил пожизненный бан
16:18 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «С кем-то расставаться – нормальная история»
15:43 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт
15:29 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Рубина» ушли в чемпионат Хорватии официально
14:50 · Россия. Премьер-лига
Чугайнов – о распродаже в «Локомотиве»: «Кто-то пытается развалить клуб»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Азмуном интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Оздоев выбыл на продолжительный срок
13:01 · Россия. Премьер-лига
Назначен главный судья дерби ЦСКА - «Локомотив»
12:29 · Россия. Премьер-лига
«Порту» отказал «Спартаку» в продаже защитника Манафы
11:41 · Чемпионат Европы 2020
Божович: «Дзюба - не супермен, почему критикуют только его?»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где может продолжить карьеру Дриусси
08:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заинтересовался защитником сборной Хорватии
Все новости