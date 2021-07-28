Селюк: «Не думаю, что «Зенит» найдёт нападающего лучше Азмуна»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном отъезде нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в Европу.

«На Азмуна есть спрос, он хороший футболист. Для больших клубов, возможно, он не так раскручен. Хотя он забивной нападающий. Он хорошо делает свою работу. Не думаю, что продав Азмуна, «Зенит» найдёт и купит нападающего лучше», - подчеркнул Селюк в беседе с изданием «Спорт День за Днём».

По мнению агента, чемпионам РПЛ будет правильнее сохранить иранца в своих рядах, поскольку он хорошо адаптирован в реалиям российского футбола.

На сегодняшний день трансферная стоимость Сердара Азмуна равна 23 миллионам евро. В его подписании заинтересованы «Рома» и «Байер».