ЭСК РФС назвала ошибки Мешкова в матче «Ростов» - «Зенит»

РФС сообщил об очередном заседании экспертно-судейской комиссии, на котором рассматривались спорные моменты в матчах второго тура Премьер-лиги.

Были рассмотрены спорные моменты в поединке между «Ростовом» и петербургским «Зенитом». «Жёлто-синие» обратились в ЭСК с просьбой оценить действия судейской бригады в эпизодах с голом в ворота хозяев на 29-й минуте и неназначенным 11-метровым в сторону гостей на 32-й минуте.

Рассмотрев эти эпизоды, комиссия вынесла следующие решения:

- арбитр ошибочно зачитал гол в ворота «Ростова». В моменте со взятием ворот полузащитник «Зенита» Далер Кузяев наступил на ногу сопернику, совершив фол в атаке;

- рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота «Зенита». В том моменте, по мнению комиссии, голкипер гостей нарушил правила на форварде хозяев, пока мяч находился в игровой фазе.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 4:2.