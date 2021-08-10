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Россия. Премьер-лига

ЭСК РФС назвала ошибки Мешкова в матче «Ростов» - «Зенит»

10 Августа 2021 • 13:45 Комментировать (2)
Ростов
2:4
Зенит
окончен
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РФС сообщил об очередном заседании экспертно-судейской комиссии, на котором рассматривались спорные моменты в матчах второго тура Премьер-лиги.

Были рассмотрены спорные моменты в поединке между «Ростовом» и петербургским «Зенитом». «Жёлто-синие» обратились в ЭСК с просьбой оценить действия судейской бригады в эпизодах с голом в ворота хозяев на 29-й минуте и неназначенным 11-метровым в сторону гостей на 32-й минуте.

Рассмотрев эти эпизоды, комиссия вынесла следующие решения:

- арбитр ошибочно зачитал гол в ворота «Ростова». В моменте со взятием ворот полузащитник «Зенита» Далер Кузяев наступил на ногу сопернику, совершив фол в атаке;

- рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота «Зенита». В том моменте, по мнению комиссии, голкипер гостей нарушил правила на форварде хозяев, пока мяч находился в игровой фазе.

Матч завершился победой «Зенита» со счетом 4:2.

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Зенит Ростов Виталий Мешков
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Superzina
10 Августа 2021 в 14:19
Еще большой вопрос кто нарушал Правила ,Кузяев или №11. Идет навес в штрафную меторов на 35-40 . Кузяев первый на мяче , а №11 опаздывает и находится сзади за спиной Кузяева . Возможно часть стопы №11 и оказывается под стопой Кузяева .Но со стороны Кузяева нет никакого намерения наступить .Он первый на мяче и не видит ног №11 вообще . А вот №11 опоздав сначала совершает безрассудный поступок выставляя вперед ногу в проекцию на поле тела Кузяева , а потом напрыгивает на Кузяева сзади . Кто нарушил правила ? Вар молчит ,т.к. нет грубой ошибки судьи. И момент заигран . Нет вообще никакой связи с забитым через 6 сек голом . Это другой игровой момент .
Starpom
10 Августа 2021 в 14:14
Ну и что дальше,верной дорогой идём к чемпионству!!! А где же ВАР -установка работы ВАР----не вмешиваться там где надо, и вмешиваться где не надо /Зенит-Краснодар/
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