Семак: «Расхолаживает то преимущество игровое, которое было. Поэтому и пропустили»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Доволен, было очень жарко, поле было сами видели какого качества, создали очень много хороших моментов, забили четыре мяча. Как я могу быть недоволен? Хорошая игра, на протяжении всего матча контролировали его ход. Жалко, что такие достаточно простые мячи пропустили. Сами себе организовали. В остальном хорошая игра. Поздравляю команду с хорошей игрой и заслуженной победой.

- При этом все-таки нервная концовка и пропустили два. Почему так случилось при почти тотальном контроле?

- Потому что это футбол, так бывает. Что сделаешь? Что касается грубых ошибок с углового, здесь нужно раньше выходить. Не доработали немного при стандартном положении. Немного расхолаживает то преимущество игровое, которое было. Поэтому и пропустили, наверное, тем самым устроив немножко нервную концовку, хотя по качеству игры вышли и на второй тайм при счете 2:1, хотя полностью контролировали матч.