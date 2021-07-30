Гацкан поблагодарил болельщиков «Ростова»

Сегодня Александр Гацкан объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Экс-капитан «Ростова» закончил выступления на высшем уровне в возрасте 37 лет.

В связи с этим футболист обратился к болельщикам на официальном сайте клуба, выразив свою благодарность за поддержку в течении всех лет. «Самые яркие моменты в моей карьере, безусловно, связаны с «Ростовом». Этой эмблеме я отдал 11 лет, а взамен получил полезный опыт и незабываемые эмоции. В моей голове навсегда запомнятся те моменты, которые пережил вместе с вами», - написал Гацкан.

В футболке национальной сборной Молдовы Александр провел 61 матч на международной арене. Также молдаванин является рекордсменом чемпионата России по количеству желтых карточек.