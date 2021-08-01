Кавазашвили считает, что Дзюба будет работать на 200% в матче против «Ростова»

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили в преддверии матча второго тура российского чемпионата между «Ростовом» и «Зенитом» высказался по поводу форварда питерской команды Артёма Дзюбы.

Кавазашвили считает, что форвард будет выкладываться на 200% из-за принципиальности матча против одной из его бывших команд:

«В последние 2-3 года, когда Артём играет против «Спартака», «Ростова», когда играет против команд, за которые выступал раньше, выкладывается на 200%», - сказал Кавазашвили в интервью Sport24.

Поединок «Ростова» и «Зенита» состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.