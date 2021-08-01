Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Олимпийский чемпион Нагорный обратился к «Ростову» перед матчем с «Зенитом»

01 Августа 2021 • 17:18 Комментировать
Ростов
...
Зенит
6.60 4.30 1.55
Через 0 ч. 14 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный обратился к «Ростову» перед матчем команды Валерия Карпина с чемпионом России «Зенитом».

Нагорный заявил, что приезжал на клубную базу перед Олимпиадой, и отметил, что именно заряд энергии, который он получил на базе, помог ему завоевать золото на соревнованиях. Также Никита Нагорный подчеркнул, что будет поддерживать «Ростов» в матче с «Зенитом»:

«Сегодня у нас важная игра. Хочу пожелать «Ростову» удачи, успехов, чтобы всё получилось. Буду болеть», - сказал спортсмен на видео в официальном «Инстаграме» «Ростова».

«Ростов» и «Зенит» сыграют между собой сегодня. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 1:1 Нижний Новгород
01.08  20:00 Краснодар ... Химки
01.08  20:00 Ростов ... Зенит 6.6 4.3 1.55
02.08  20:00 Ахмат ... Сочи 2.67 3.25 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Августа
19:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Нижнего Новгорода» Сулейманов: «Дальше больше, будем обыгрывать всех»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:19 · Россия. Премьер-лига
Бедарев: «Локомотив» не намерен менять Николича»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски – о матче с «Уфой»: «Больше так нельзя терять концентрацию»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Дзюба будет работать на 200% в матче против «Ростова»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Матвеев: «На этот момент у нас два равноценных вратаря»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Для нас каждый матч как событие, потому что мы дебютируем в Премьер-лиге»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Олимпийский чемпион Нагорный обратился к «Ростову» перед матчем с «Зенитом»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Нижний Новгород» - 1:1 (закончен)
16:46 · Россия. Премьер-лига
Хацкевич: «Шевченко не будет рассматривать варианты из РПЛ»
15:22 · Россия. ФНЛ
«Черноморец» получит третье техническое поражение кряду из-за карантина
14:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Результат всегда справедливый, хотя ЦСКА мог спасти ничью» эксклюзив
14:25 · Россия. Премьер-лига
«Байер» в последний момент может отказаться от трансфера Азмуна слухи
13:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Промес и Ларссон – игроки чуть ниже среднего уровня»
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не будет обращаться в экспертную комиссию из-за судейства в игре с «Динамо»
Все новости