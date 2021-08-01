Олимпийский чемпион Нагорный обратился к «Ростову» перед матчем с «Зенитом»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный обратился к «Ростову» перед матчем команды Валерия Карпина с чемпионом России «Зенитом».

Нагорный заявил, что приезжал на клубную базу перед Олимпиадой, и отметил, что именно заряд энергии, который он получил на базе, помог ему завоевать золото на соревнованиях. Также Никита Нагорный подчеркнул, что будет поддерживать «Ростов» в матче с «Зенитом»:

«Сегодня у нас важная игра. Хочу пожелать «Ростову» удачи, успехов, чтобы всё получилось. Буду болеть», - сказал спортсмен на видео в официальном «Инстаграме» «Ростова».

«Ростов» и «Зенит» сыграют между собой сегодня. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.