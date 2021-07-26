Карпин: «На долгосрочное совмещение я бы не согласился»

Валерий Карпин прокомментировал подписание официального контракта с Российским футбольным союзом. 52-летний специалист будет совмещать данную должность со своей работой в «Ростове».

«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС. Без коронавируса ситуация была бы другая – было бы время на подготовку к отборочному циклу. Мы вошли в положение форс-мажора», - констатирует Валерий Карпин.

Наставник «Ростова» признался, что ему было непросто принят решение о совмещении двух должностей. Карпин понимает, что работать в клубе и сборной будет трудно, в первую очередь, психологически: «Волнует, хватит ли эмоций. После долгих раздумий пришёл к тому, что я готов»,

Напомним, что документ регламентирует отношения тренера с РФС до конца 2021 года.