Семак: «Азмуном интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу слухов о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна, передаёт Sport24. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Байер».

Семак заявил, что на данный момент клуб не ведёт переговоров по трансферу игрока, и конкретной информации по этому поводу нет. Он отметил, что сейчас Азмун тренируется с командой, но не исключил, что всё может измениться.

Также наставник добавил, что клуб не будет удерживать игрока, если поступит хорошее предложение, а сам футболист захочет попробовать себя в другом чемпионате.

Ранее стало известно, что нападающий «Зенита» договорился о трансфере в «Байер».