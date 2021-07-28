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Россия. Премьер-лига

Семак: «Азмуном интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет»

28 Июля 2021 • 14:33 Комментировать
Ростов
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Зенит
5.80 4.15 1.57
01.08 20:00
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу слухов о возможном уходе нападающего Сердара Азмуна, передаёт Sport24. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Байер».

Семак заявил, что на данный момент клуб не ведёт переговоров по трансферу игрока, и конкретной информации по этому поводу нет. Он отметил, что сейчас Азмун тренируется с командой, но не исключил, что всё может измениться.

Также наставник добавил, что клуб не будет удерживать игрока, если поступит хорошее предложение, а сам футболист захочет попробовать себя в другом чемпионате.

Ранее стало известно, что нападающий «Зенита» договорился о трансфере в «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Байер Леверкузен Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2021
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