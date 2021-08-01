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Россия. Премьер-лига

Игонин считает, что «Зенит» одержал спокойную победу над «Ростовом»

01 Августа 2021 • 23:41 Комментировать
Ростов
2:4
Зенит
окончен
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Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче второго тура чемпионата России.

Игонин отметил, что обычно «Ростов» предлагает оппоненту агрессивную, быструю игру, но сегодня команда этого не сделала. При этом неудачи «Ростова» с совмещением Валерия Карпина Игонин связывать не стал.

«На мой взгляд, сегодня команда одержала достаточно спокойную победу. Ход матча был под контролем «Зенита», и даже в эпизоде с пенальти, по сути, никакого опасного момента не было», - сказал Игонин в интервью «Футболу России».

«Зенит» обыграл «Ростов» Валерия Карпина со счетом 4:2, добыв таким образом 6 из 6 возможных зачётных баллов. У «Ростова» же ситуация полностью противоположная: у команды 0 в графе набранных пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Алексей Игонин РПЛ
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