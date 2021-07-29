Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси присоединился к команде американской МЛС «Остину». Об этом объявили в официальном «Инстаграме» американского клуба.

В интервью клубной пресс-службе Дриусси рассказал, что главным мотивом его перехода в «Остин» стали болельщики американской команды.

«Хочется, чтобы здесь все гордились моими успехами», - сказал Дриусси в интервью пресс-службе «Остина».

26 июля стало известно, что Себастьян Дриусси покидает «Зенит». Всего за питерский клуб футболист провел 95 матчей, в которых забил 21 гол. Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 года.