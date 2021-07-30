«Зенит» снова вернулся к кандидатуре Дмитрия Баринова из «Локомотива» в качестве потенциального усиления центральной линии.

Питерцы в очередной раз обратили свое внимание на футболиста после того, как технический директор «железнодорожников» Томас Цорн связывался с рядом клубов РПЛ, чтобы предложить им услуги целого ряда своих игроков. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Зенит» уже отправил предложение в размере 8 миллионов евро за 24-летнего полузащитника.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Баринов 17 раз выходил на поле, сумев отличиться одним голом и одним ассистом. Также ранее сообщалось, что близок к уходу из клуба еще и поляк Гжегож Крыховяк.