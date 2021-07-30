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Россия. Премьер-лига

«Зенит» предпринял попытку подписать Баринова слухи

30 Июля 2021 • 23:35 Комментировать
Ростов
...
Зенит
6.40 4.25 1.57
01.08 20:00
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«Зенит» снова вернулся к кандидатуре Дмитрия Баринова из «Локомотива» в качестве потенциального усиления центральной линии.

Питерцы в очередной раз обратили свое внимание на футболиста после того, как технический директор «железнодорожников» Томас Цорн связывался с рядом клубов РПЛ, чтобы предложить им услуги целого ряда своих игроков. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», «Зенит» уже отправил предложение в размере 8 миллионов евро за 24-летнего полузащитника.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Баринов 17 раз выходил на поле, сумев отличиться одним голом и одним ассистом. Также ранее сообщалось, что близок к уходу из клуба еще и поляк Гжегож Крыховяк.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баринов Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Superzina
31 Июля 2021 в 00:08
Из-за травмы Оздоева (который выбыл возможно на срок до 3-х месяцев ) вероятно срочно и понадобился Зениту ОПпз с паспортом с перспективой и полной замены Оздоева .. Баринов - на 4 года моложе , - уже сейчас уж точно не слабее - продолжает прогрессировать - имеет в отличие от Оздоева большой потенциал. Молодой ,форму восстановит . Цену из-за травмы не потерял .
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