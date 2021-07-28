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Россия. Премьер-лига

Новый рекорд Семака на посту главного тренера «Зенита»

28 Июля 2021 • 20:26 Комментировать
Ростов
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Зенит
5.80 4.15 1.57
01.08 20:00
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«Зенит» в первом туре Тинькофф РПЛ одержал волевую победу в выездном матче над «Химками», со счётом 3:1. Эта непростая победа стала 15-й для Семака, во главе петербургского клуба, сообщает официальный сайт чемпионов. Стоить также отметить, что предыдущий рекорд принадлежал Павлу Садырину c 14 победами и держался 25 лет.

Сергей Семак работал тренером петербургского клуба c 2013 по 2016 года, затем он работал со сборной России и «Уфой». Семак вернулся на должность главного тренера «Зенита» 29 мая 2018 года.

За это время тренер завоевал c клубом четыре трофея. Текущий контракт тренера истекает в конце июня 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Семак
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