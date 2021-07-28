Новый рекорд Семака на посту главного тренера «Зенита»

«Зенит» в первом туре Тинькофф РПЛ одержал волевую победу в выездном матче над «Химками», со счётом 3:1. Эта непростая победа стала 15-й для Семака, во главе петербургского клуба, сообщает официальный сайт чемпионов. Стоить также отметить, что предыдущий рекорд принадлежал Павлу Садырину c 14 победами и держался 25 лет.

Сергей Семак работал тренером петербургского клуба c 2013 по 2016 года, затем он работал со сборной России и «Уфой». Семак вернулся на должность главного тренера «Зенита» 29 мая 2018 года.

За это время тренер завоевал c клубом четыре трофея. Текущий контракт тренера истекает в конце июня 2022 года.