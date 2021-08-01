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Россия. Премьер-лига

Деменко: «Не знаю, что Карпин будет делать с командой «Ростова» эксклюзив

01 Августа 2021 • 09:45 Комментировать
Ростов
...
Зенит
6.60 4.30 1.55
Через 9 ч. 9 мин.
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Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Ростовом» и «сине-бело-голубыми».

«Перед матчем «Ростова» с «Динамо» я не понимал, почему, например, букмекеры не давали почти шанса ростовчанам. С чем связано было то, что на «Ростов» был такой чересчур большой коэффициент. Но потом  «Ростов» вообще ничего не показал в игре. Не знаю, что Валерий Карпин будет делать с командой. Непонятно, что вообще будет происходить. Понятно, что он не хочет бросать «Ростов», и руководители хотят видеть его в роли главного тренера, но вот сборная все равно отнимает время, как бы мы не хотели. Надо же просматривать игроков, моменты.

Карпин понимает, что его команде будет противостоять команда-чемпион. В любом случае, надо настраиваться и проявить лучшие качества. Он будет мотивировать ребят. Наверняка, после игры с «Динамо» был разбор, потому что в том матче мы не видели «Ростов». Это был не «Ростов», который бьется, играет в футбол. Интересно, как «Ростов» будет двигаться в чемпионате дальше. А для «Зенита» это матч, который надо выиграть и набрать очередные очки. Они в этой встрече, конечно, фавориты», - сказал Деменко.

Матч «Ростов» - «Зенит» стартует в 20:00.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин Максим Деменко
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