Малафеев считает, что Карпину будет тяжело сконцентрироваться на сборной России

Бывший голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на победу команды над «Ростовом» в матче второго тура российской Премьер-лиги.

По мнению Малафеева, «Ростову» может быть сложно вкатываться в сезон, играя против соперников уровня «Зенита» и московского «Динамо».

Также экс-вратарь высказался о совмещении двух должностей Валерием Карпиным в текущей ситуации:

«Валерию Георгиевичу, занимая после двух туров последнее место в чемпионате России с 0 очками, как мне кажется, будет тяжело сконцентрироваться на сборной», - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

«Зенит обыграл «Ростов» со счетом 4:2 и набрал максимально возможное количество зачётных балов после двух туров чемпионата.