Семак побил рекорд Спаллетти в «Зените»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак стал рекордсменом клуба. Об этом сообщается на страницах сайта «История Зенита».

Источник рапортует, что вчерашняя победа над «Ростовом» во втором туре Премьер-лиги стала для 45-летнего специалиста 80-й на посту наставника петербургской команды. Он побил рекорд Лучано Спаллетти, которому для достижения этой цифры понадобилось провести в «Зените» 135 матчей. Семак сделал это за 131 встречу.

После двух туров чемпионата России «сине-бело-голубые» идут без осечек. «Зенит» набрал шесть очков и по разнице мячей опережает ближайших конкурентов.