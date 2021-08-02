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Россия. Премьер-лига

Семак побил рекорд Спаллетти в «Зените»

02 Августа 2021 • 09:33 Комментировать
Ростов
2:4
Зенит
окончен
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Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак стал рекордсменом клуба. Об этом сообщается на страницах сайта «История Зенита».

Источник рапортует, что вчерашняя победа над «Ростовом» во втором туре Премьер-лиги стала для 45-летнего специалиста 80-й на посту наставника петербургской команды. Он побил рекорд Лучано Спаллетти, которому для достижения этой цифры понадобилось провести в «Зените» 135 матчей. Семак сделал это за 131 встречу.

После двух туров чемпионата России «сине-бело-голубые» идут без осечек. «Зенит» набрал шесть очков и по разнице мячей опережает ближайших конкурентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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