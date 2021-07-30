Представитель питерского «Зенита», защитник Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от пребывания в основной команде.

Дмитрий Чистяков отметил, что ему очень приятно защищать цвета клуба в городе, который он так любит. Игрок признал, что, возможно, до сих пор не смог до конца осознать то, что является частью питерского клуба.

Также Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от нового сезона:

«Хочется выиграть чемпионат и Кубок России, а также выступить в Лиге чемпионов максимально достойно для нас и для города», - сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Чистяков перешел в «Зенит» в октябре 2020 года из «Ростова». До конца минувшей кампании игрок защищал цвета питерцев на правах аренды, а в июне заключил полноценный контракт с клубом.