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Россия. Премьер-лига

Чистяков поделился ожиданиями от нового сезона

30 Июля 2021 • 14:06 Комментировать
Ростов
...
Зенит
5.80 4.15 1.57
01.08 20:00
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Представитель питерского «Зенита», защитник Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от пребывания в основной команде.

Дмитрий Чистяков отметил, что ему очень приятно защищать цвета клуба в городе, который он так любит. Игрок признал, что, возможно, до сих пор не смог до конца осознать то, что является частью питерского клуба.

Также Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от нового сезона:

«Хочется выиграть чемпионат и Кубок России, а также выступить в Лиге чемпионов максимально достойно для нас и для города», - сказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Чистяков перешел в «Зенит» в октябре 2020 года из «Ростова». До конца минувшей кампании игрок защищал цвета питерцев на правах аренды, а в июне заключил полноценный контракт с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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