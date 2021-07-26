Дриусси: «Спасибо клубу за моменты, что мы прожили вместе»

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси обратился к своему теперь уже бывшему клубу – «Зениту».

25-летний игрок решил воспользоваться предоставленным ему правом выкупа собственного контракта.

«Спасибо вам за эти 4 года. Петербург – потрясающий город, а «Зенит» - фантастический клуб. Я многому научился здесь. Вы навсегда останетесь у меня в сердце.

Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе. Может быть, однажды мы встретимся вновь», - написал южноамериканец у себя в профиле «Инстаграма».

За четыре года пребывания в «Зените» Себастьяну Дриусси удалось отличиться 25 голами и 28 ассистами в 138 матчах.