Дриусси: «Спасибо клубу за моменты, что мы прожили вместе»

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26 Июля 2021, 17:57,
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Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси обратился к своему теперь уже бывшему клубу – «Зениту».
25-летний игрок решил воспользоваться предоставленным ему правом выкупа собственного контракта.
«Спасибо вам за эти 4 года. Петербург – потрясающий город, а «Зенит» - фантастический клуб. Я многому научился здесь. Вы навсегда останетесь у меня в сердце.
Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе. Может быть, однажды мы встретимся вновь», - написал южноамериканец у себя в профиле «Инстаграма».
За четыре года пребывания в «Зените» Себастьяну Дриусси удалось отличиться 25 голами и 28 ассистами в 138 матчах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
Паренек то талантливый, но ни как не вписывался в схему игры. Поэтому гл. тренер использовал его в другом амплуа. Расти, развивайся Себастьян, удачи тебе в новом клубе.
давай Себа...спасибо...удачи тебе...и новых высот...!