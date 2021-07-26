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Дриусси: «Спасибо клубу за моменты, что мы прожили вместе»

26 Июля 2021, 17:57,

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси обратился к своему теперь уже бывшему клубу – «Зениту».

25-летний игрок решил воспользоваться предоставленным ему правом выкупа собственного контракта.

«Спасибо вам за эти 4 года. Петербург – потрясающий город, а «Зенит» - фантастический клуб. Я многому научился здесь. Вы навсегда останетесь у меня в сердце.

Спасибо вам за все моменты, что мы прожили вместе. Может быть, однажды мы встретимся вновь», - написал южноамериканец у себя в профиле «Инстаграма».

За четыре года пребывания в «Зените» Себастьяну Дриусси удалось отличиться 25 голами и 28 ассистами в 138 матчах.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Зенит, Себастьян Дриусси
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Комментарии (3)
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0
don sangre
26 Июля 2021, 18:34
И правильно. Неча ему делать у Газпрома, только штаны а точнее бутсы протирать. Удачи ему в другом клубе!
1
старый ХЬЮ
26 Июля 2021, 18:23

Паренек то талантливый, но ни как не вписывался в схему игры. Поэтому гл. тренер использовал его в другом амплуа. Расти, развивайся Себастьян, удачи тебе в новом клубе.

1
jUMPER
26 Июля 2021, 18:10

давай Себа...спасибо...удачи тебе...и новых высот...!

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