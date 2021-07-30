Чистяков – работе с Карпиным: «Могу вспомнить только положительные моменты»

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков, ранее игравший под руководством Валерия Карпина в «Ростове», поделился мнением о российском специалисте.

«Могу вспомнить только положительные моменты насчет Валерия Георгиевича и команды», - сказал Чистяков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Дмитрий Чистяков отметил чувство юмора российского специалиста, а также подчеркнул, что во время тренировок Карпин очень требователен и серьёзен.

Дмитрий Чистяков выступал за «Ростов» с 2019 по 2021 год. В июне 2021 игрок заключил трехлетнее соглашение с питерским «Зенитом».