В последние несколько дней активно обсуждался возможный перехода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер» из Леверкузена. Различные надежные источники подтверждали, что иранец в шаге от подписания контракта, а «Твиттер» немецкого клуба вовсе публиковал пост, в котором с помощью эмодзи, возможно, было зашифровано представление игрока.

Но, уже сегодня издание Kicker написало, что «Байер», скорее всего, откажется от трансфера 26-летнего футболиста. Руководство решило, что запрашиваемая цена слишком сильно ударит по финансовым возможностям клуба. Леверкузенцы считают, что эти деньги стоит потратить на поиск вингера, так как Леон Бэйли близок к уходу в АПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард обойдется потенциальному покупателю в 20 миллионов евро.