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Россия. Премьер-лига

Карпин нервно отреагировал на вопрос о Дзюбе

01 Августа 2021 • 23:16 Комментировать
Ростов
2:4
Зенит
окончен
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы оборонялись низко в первом тайме, а во втором стали играть более высоко. Вы так и планировали играть от обороны, а потом резче в атаку?

- Нет, сначала от обороны. Мы оборонялись, да? На своей половине поля в зависимости от результата. Какой был бы результат, такие бы мы корректировки вносили.

- Насколько команда, с которой вы входите в сезон, отстроенная? Сколько еще предстоит сделать, чтобы увидеть то, что вы хотите?

- Много, много еще работы, непочатый край. Опять же есть объективные и субъективные причины, сейчас не буду говорить про нехватку игроков. Есть травмированные наиважнейшие игроки. Понятно, что все это сказывается. Что есть, то есть, с этим надо двигаться вперед.

- Неизбежный теперь вопрос по оценке потенциальных новичков сборной. Как игру Ерохина можете оценить?

- Думаете, я смотрел за игрой Ерохина или за игрой игроков «Зенита»? Понятно, что нет. На видео все лучше видно, чем вживую всегда.

- То есть, вы предпочитаете потом пересмотреть, чем реагировать живьем?

- А на что реагировать, если я не видел ничего? Для вас если человек забил два мяча, я не говорю про Ерохина, какой-то футболист забил два мяча, отстояв всю игру, для вас он уже хороший. И значит, хорошо сыграл? Получается так?

- Я обратил внимание.

- Так обрати внимание! Во время игры естественно я не обращал внимания на игроков «Зенита». За своими уследить бы.

- С Дзюбой не удалось пообщаться?

- Да что ж такое?! Ни с кем я не общался и не буду я общаться ни с кем! Как я буду общаться с игроками «Зенита»? Вы понимаете о чем вы говорите?!

- Все друг с другом общаются.

- Я с раздевалки не выхожу. Как я могу общаться?

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Ростов Валерий Карпин Артём Дзюба
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