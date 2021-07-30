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Россия. Премьер-лига

«Зенит» начал переговоры по Белотти

30 Июля 2021 • 00:58 Комментировать
Ростов
...
Зенит
5.80 4.15 1.57
01.08 20:00
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«Зенит» собирается оформить трансфер победителя первенства Европы Андреа Белотти.

Сильнейший клуб России последних лет нацелен провернуть громкое подписание перед началом еврокубковой кампании. В планы «сине-бело-голубых» входит приобретение центрального нападающего, и как информирует на своём сайте инсайдер Джанлука Ди Марцио, возможным новичком команды может стать Андреа Белотти. По его сведениям, представители «Зенита» уже обсуждают со своими туринскими коллегами сделку по 27-летнему аттаканте.

Андреа Белотти в минувшем сезоне отличился за «быков» 13 голами и 7 результативными пасами в 35 поединках.

По данным портала Transfermarkt, стоимость итальянца равна 35 миллионам евро.

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Зенит Торино Андреа Белотти
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