«Зенит» начал переговоры по Белотти

«Зенит» собирается оформить трансфер победителя первенства Европы Андреа Белотти.

Сильнейший клуб России последних лет нацелен провернуть громкое подписание перед началом еврокубковой кампании. В планы «сине-бело-голубых» входит приобретение центрального нападающего, и как информирует на своём сайте инсайдер Джанлука Ди Марцио, возможным новичком команды может стать Андреа Белотти. По его сведениям, представители «Зенита» уже обсуждают со своими туринскими коллегами сделку по 27-летнему аттаканте.

Андреа Белотти в минувшем сезоне отличился за «быков» 13 голами и 7 результативными пасами в 35 поединках.

По данным портала Transfermarkt, стоимость итальянца равна 35 миллионам евро.