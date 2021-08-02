Вендел – о матче с «Ростовом»: «Игра была непростая»

Полузащитник «Зенит» Вендел прокомментировал победу 4:2 в игре второго тура РПЛ над «Ростовом».

«Несмотря на счёт, скажу, что это была непростая игра с непростым соперником. Поле было не самого лучшего качества. Тем не менее, мы добились победы благодаря всей команде», - приводит слова бразильца официальный сайт питерцев.

Вендел также добавил, что он ещё в момент, когда ему пошла передача от Ерохина, знал, что будет бить.

«Впереди очень важный матч с «Краснодаром». Будем готовиться», - резюмировал бразилец.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ после двух туров с 6 очками.