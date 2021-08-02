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Россия. Премьер-лига

Экс-арбитр РПЛ: «Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать»

02 Августа 2021 • 09:15 Комментировать
Ростов
2:4
Зенит
окончен
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Экс-арбитр чемпионата России Игорь Федотов высказался о первом голе петербургского «Зенита» во вчерашнем поединке второго тура Премьер-лиги против «Ростова». Рефери считает, что мяч был забит не по правилам.

«Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Кузяев наступил на ногу игроку ФК «Ростов», - гласит сообщение судьи в твиттер-аккаунте.

Поединок состоялся в воскресенье, 2 августа, в Ростове-на-Дону и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2.

После двух проведенных туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Валерия Карпина, потерпев два поражения, находится на предпоследнем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Федотов
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