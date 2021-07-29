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Россия. Премьер-лига

«Ростов» близок к подписанию капитана «Брондбю» слухи

29 Июля 2021 • 21:39 Комментировать
Ростов
...
Зенит
5.80 4.15 1.57
01.08 20:00
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«Ростов» находится на завершающей стадии переговоров насчет защитника «Брондбю» Андреаса Максе.

Капитан датской команды уже в ближайшее время может прилететь в Россию, об этом сообщает BT. Согласно информации источника, игрок уже завтра прибудет в Ростов-на-Дону для прохождения медосмотра. Сумма трансфера 27-летнего защитника составит 2 миллиона евро.

Также ранее появлялись слухи об интересе к персоне Максе со стороны казанского «Рубина», но до официального предложения дело не дошло. В прошлом сезоне Андреас 32 раза с капитанской повязкой выводил свою команду на матчи внутреннего чемпионата, сумев в этих поединках забить 2 гола.


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Ростов Брондбю Трансферы футбола - лето 2021 Андреас Максе
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