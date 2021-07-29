«Ростов» находится на завершающей стадии переговоров насчет защитника «Брондбю» Андреаса Максе.

Капитан датской команды уже в ближайшее время может прилететь в Россию, об этом сообщает BT. Согласно информации источника, игрок уже завтра прибудет в Ростов-на-Дону для прохождения медосмотра. Сумма трансфера 27-летнего защитника составит 2 миллиона евро.

Также ранее появлялись слухи об интересе к персоне Максе со стороны казанского «Рубина», но до официального предложения дело не дошло. В прошлом сезоне Андреас 32 раза с капитанской повязкой выводил свою команду на матчи внутреннего чемпионата, сумев в этих поединках забить 2 гола.