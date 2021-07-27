Агент Баринова дал комментарий об интересе «Зенита» к его клиенту

Павел Банатин, который является агентом игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал комментарий об интересе питерского «Зенита» к его клиенту, сообщает «Спорт-Экспресс».

- Понятно, что Баринов - очень хороший и востребованный игрок в нашем чемпионате. Это просто факт, не более, - сообщил агент игрока. – Это будет некорректно, если я дам какие-то комментарии по этому поводу. Тем более, если это просто слухи, которые завязало руководство клуба «Локомотив» через трансферную кампанию, a это, не в моей компетентности.

В прошлом сезоне Баринов отыграл 17 матчей за «Локомотив», забил 1 гол и сделал 1 передачу. В составе столичного клуба игрок один раз становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке и один раз в Суперкубке.